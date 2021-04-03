التربية تكشف عدد المشاركين بالامتحانات التمهيدية الخارجية

2021/04/03 | 12:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، توجه نحو 400 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد، لإجراء الامتحان التمهيدي/الخارجي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن مرحلة الابتدائية، و(250) ألف طالب متوسطة، وكذلك (15) ألف طالب علمي/أحيائي مع (10) آلاف طالب للفرع التطبيقي، فضلًا عن مشاركة (45) ألف طالب أدبي، سيؤدون الامتحانات التمهيدية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، حيث تم توزيعهم على المراكز الامتحانية".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة استكملت التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة، بغية إنجاح العملية الامتحانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزًا للجميع، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب، إسهامًا ببناء الوطن ورفعته وتقدمه".

وقدمت التربية "شكرها إلى الوزارات الساندة متمثلة بوزارة الصحة (الجيش الأبيض) ووزارة التعليم العالي والأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات لتعاونها الكبير في توفير الأجواء الامتحانية المناسبة".

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