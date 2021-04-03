2021/04/03 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية : اكثر من 29 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في التعليم المهني » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 12:16

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