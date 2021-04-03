2021/04/03 | 12:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم السبت.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (3 نيسان 2021)، شهدت الاسعار ارتفاعا ملحوظا جاء كالاتي:

أسعار البيع: 147.000 دينار

أسعار الشراء: 146.750 دينار

وكانت أسعار الصرف في وقت سابق على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

146,400

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,750

146,750

--------------

البصرة / بورصة

146,500

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اربيل / بورصة

146,350

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الموصل / بورصة

146,400

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يقفز الى اعلى مستوى في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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