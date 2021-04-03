نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال جنوبي بغداد

2021/04/03 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا معاون مدير الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، من محاولة اغتيال جنوبي بغداد.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” أن ” معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المگصوصي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد”.

ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.

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