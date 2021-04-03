2021/04/03 | 12:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تكشف عن عدد طلاب المهني المشاركين بالامتحان الخارجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف عن عدد طلاب المهني المشاركين بالامتحان الخارجي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف عن عدد طلاب المهني المشاركين بالامتحان الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).