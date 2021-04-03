2021/04/03 | 12:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت مقترحا أميركياً برفع العقوبات “خطوة بخطوة”، بحسب ما ذكرته “برس تي.في”.ونقل موقع القناة الحكومية على الإنترنت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله إن “السياسة النهائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع جميع العقوبات الأميركية”.وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإيرانية إن أطراف “اجتماع إيران والدول 4+1” حول الاتفاق النووي، اتفقوا على استئناف المحادثات في فيينا، يوم الثلاثاء المقبل، نافية بأن يكون هناك لقاء أميركي إيراني.من جهتها، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إن محور المحادثات الأسبوع المقبل بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ترفض مقترحاً أميركياً برفع العقوبات خطوة بخطوة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترفض مقترحاً أميركياً برفع العقوبات خطوة بخطوة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترفض مقترحاً أميركياً برفع العقوبات خطوة بخطوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).