2021/04/03 | 12:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلان عن آلية جديدة لمنح الباحثين عن عمل قروضا ميسرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، انها تنسق مع البنك المركزي لمنح الباحثين عن عمل قروضا ميسرة، وفق الية تعتمد شمول ١٠ الاف متقدم كل ثلاثة اشهر.

وقال مدير دائرة العمال والتدريب المهني بالوزارة، رائد جبار باهض في بيان، ان “الصندوق الخاص بمنح القروض للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات العاطلين بالوزارة، لم يتم تعزيز رأسماله منذ العام 2012، وتم استنفاد جميع المبالغ بحسب الحصص المخصصة للمحافظات”.

واكد باهض، “التنسيق مع البنك المركزي من اجل منح الباحثين عن عمل قروضا وفق آلية معينة تضمن شمول 10 الاف اسم كل ثلاثة اشهر، حيث من المؤمل تفعيل هذه المبادرة خلال المدة المقبلة”، مبينا أن “الفائدة وتسديد القرض الممنوح من البنك المركزي سيكونان بنفس آلية القروض الحالية”.

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