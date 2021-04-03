الوكالة البريطانية: وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح ’أسترازينيكا’ بسبب جلطات دموية

2021/04/03 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، السبت، أن 7 أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن.

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وأضافت الوكالة أنها تلقت حتى 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي، و8 حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية، من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان له: "فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر".

يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.

واستؤنف استخدامه بشكل عام في معظم الدول، بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام لقاح "أسترازينيكا".

" روسيا اليوم"

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