الاستخبارات: الاستيلاء على صواريخ نمساوية في كركوك

2021/04/03 | 12:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، على عدد من الصواريخ في كركوك، بينها نمساوية.

وذكرت المديرية، في بيان أنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، استولت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة على ثلاثة صواريخ نمساوية، وصاروخ قاذفة، و١٥ صفيحة تدريع، في منطقة ملا عبد الله التابعة لقضاء الدبس في كركوك “.

واضافت ان “مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا”.

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