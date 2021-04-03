اكثر من 29 ألف طالب ضمن التعليم المهني يتوجهون لإداء الامتحانات التمهيدية

كشفت وزارة التربية، عن مشاركة أكثر من 29 ألف طالب وطالبة ضمن فروع واختصاصات التعليم المهني في الامتحانات التمهيدية (الخارجية) لهذا العام.
وشددت الوزارة في بيان لها على “الطلبة الممتحنين تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم من وباء “كورونا” .
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