مجلس النواب يقر قانون الموازنة للعام الحالي 2021 ويلغي ضريبة الدخل على الرواتب

2021/04/03 | 12:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اشهر من العراقيل والعقبات بغداد – الصباح الجديد:صوت أعضاء مجلس النواب في جلسته التي انعقدت امس الأربعاء وحضرها 215 نائبا، على إقرار قانون الموازنة للعام الحالي 2021.ويأتي إقرار هذا القانون، بعد اشهر من ارسال مشروعه من الحكومة الى مجلس النواب، والذي اعترضت اللجنة المالية فيه على عدة مواد تضمنها المشروع ووجدت فيه اللجنة ما ...

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