السفير الاثيوبي في القاهرة: استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريباً

2021/04/03 | 12:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة الى الوراء إثر تصريحات السيسي النارية الصباح الجديد – وكالات:أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى امس الأربعاء، أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا، للتوصل إلى اتفاق مرض مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي.ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات فقط من تصريحات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ...

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