الداخلية: جهود وكالة الاستخبارات دمرت بقايا شبكات داعش

2021/04/03 | 12:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنظيم الإرهابي فقد القدرة على المواجهة ويختبيء في المناطق الوعرة بغداد – وعد الشمري:أكدت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، أن وكالة الاستخبارات حققت نتائج كبيرة خلال الأيام الماضية، وكشفت عن تدمير أغلب شبكات تنظيم داعش الارهابي بالاعتماد على المعلومات الدقيقة، فيما أشارت إلى استمرار جهود ملاحقة الأوكار في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة لاسيما في محافظة ...

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