دراسة جديدة: لقاح كورونا آمن للحامل وقد يحمي الطفل أيضا

2021/04/03 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة نشرها موقع "أن بي آر" أن اللقاحات ليست آمنة وفعالة للنساء الحوامل والمرضعات فحسب، بل قد توفر أيضا بعض الحماية لأطفالهن.

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