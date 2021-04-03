الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021/04/03 | 13:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم السبت، في تغريدة على “تويتر” إصابته بفيروس كورونا.وكتب فرنانديز على تويتر: “أجريت اختبار فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية، أشعر بالصداع، وتم تسجيل ارتفاع في درجة حرارة حتى 37.3 درجة”.وأضاف فرنانديز: “على الرغم من أنني انتظر نتائج اختبار PCR، إلا أنني أخضع للعزلة الذاتية، وأتبع توصيات طبيبي الشخصي”.وحث الرئيس الأرجنتيني البالغ من العمر 62 عامًا، المواطنين على مواصلة تنفيذ الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد، مشيرا إلى أن الوباء لم ينته بعد.الجدير بالذكر أن فرنانديز كان قد تلقى في منتصف شهر كانون الثاني / يناير الماضي، الجرعة الأولى من […]

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