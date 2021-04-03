العراق يستأنف الرحلات الجوية مع الصين

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل ، اليوم السبت،

استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية

مع دولة الصين الشعبية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تم استحصال جميع

الموافقات الاصولية لاستئناف الرحلات

ال

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