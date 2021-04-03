بغداد.. القبض على مبتز ساوم فتاة على 40 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم

السبت القاء القبض على مبتز الكتروني

ساوم فتاة على 40 الف دولار مقابل عدم نشر

صورها وذلك في العاصمة بغداد.

ووفقا للوكالة فإن مكتب مكافحة اجرام

الكرادة من القاء الق

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