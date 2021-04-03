ارتفاع إنتاج العراق من الغاز

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم

السبت، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر

شباط بلغ 2612 مقمقا يوميا في ارتفاع طفيف

بالانتاج عن شهر كانون الثاني من العام

الحالي.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على

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