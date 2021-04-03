استشهاد مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حمام العليل

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، السبت (3 نيسان 2021)، باستشهاد مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدنية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية في قرية كنيطرة التابعة إلى ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "انفجار العبوة الناسفة أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين"، لافتاً إلى أن "قوات الشرطة وصلت إلى محل الحادث وباشرت بالتحقيق، فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل جثمان الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي".

يتبع.



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