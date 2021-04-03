قبل أيام من الحوار.. كتلة نيابية: تعديل اتفاقية الإطار مع واشنطن يتطلب أصوات ثلثي النواب

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، النائب محمد الخالدي، السبت (3 نيسان 2021)، بأن الوجود الأمريكي في العراق، يمكن حسمه من خلال تعديل الاتفاقية الاستراتيجية.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوجود الأمريكي في العراق اعتمد في المضمون العام على الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي تم توقيعها في 2011".

وأوضح، أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، حيث بإمكانها أن تعدل أو تلغي الاتفاقية وترسلها إلى البرلمان للتصويت والذي يحتاج إلى ثلثي أصوات النواب"، مبينا ان "من خلال هذا الاجراء يمكن حسم الملف الامريكي لان اي شي متعلق بتلك القوات والتحالف مرتبط بالاتفاقية المسماة بالإطار الاستراتيجي".

واضاف الخالدي، أنه "كما يمكن تعديل الاتفاقية الاستراتيجية من خلال اضافة فقرات او تعديل اخرى بما ينسجم مع مصالح العراق"، قائلاً ان "هذا الامر بحاجة الى رؤية شاملة للأوضاع بما ينسجم مع مستقبل البلاد والتحديات المحيطة به والخيارات التي تحفظ امنه واستقراره".

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رغبتها في تعزيز التعاون، وتطوير العلاقة مع العراق للوصول بها إلى الاستقلالية الاقتصادية والسياسية.

وقال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تضع في سياق شراكتها مع حكومة العراق الاتفاقيات التي تم إبرامها في الحوارات الاستراتيجية الماضية، وإنها تتطلع إلى تجديد الشراكة، وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل بين البلدين المقرر أن ينعقد الأربعاء.

وأكد برايس أن كثيراً من اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة العراقية أيضاً مع بعض الدول الأخرى ستسمح لها في نهاية المطاف بتطوير اكتفائها الذاتي من الطاقة، مضيفاً: "نأمل في أن تنهي تلك الاتفاقيات اعتماد العراق على إيران".

وأشار إلى أن "تجديد الإعفاء من العقوبات مناسب للعراقيين، حتى يتم الاتفاق المقبل، ويمكن تحقيق وتنفيذ الاتفاقات، وتطوير قطاع الطاقة العراقي بشكل كامل".

وأضاف، إن "تمديد الإعفاءات لمدة 120 يوماً يأتي في سياق أننا نعتقد أنه من الممكن في غضون 120 يوماً أن تتخذ حكومة العراق إجراءات هادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل اعتمادها على الطاقة الإيرانية باهظة الثمن".

وتابع، أن "الشراكة الاستراتيجية مع حكومة العراق مهمة؛ لقد أجرينا جولتين، ونتطلع إلى الاجتماع المقبل، إنها شراكة تعود بالنفع على بلدينا، إنه أمر نتطلع إلى تعميقه في الأيام والأسابيع والسنوات المقبلة".

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