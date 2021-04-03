العراق يعزز سربه الاخضر بطائرتي ايرباص

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة النقل الاتحادية، قرب وصول طائرتين من نوع ايرباص الى العراق، من ضمن عقد مع الشركة العالمية.وقال المتحدث باسم الوزارة حسين الخفاجي في تصريح صحفي أن "الاتفاقية مع شركة ايرباص العالمية ليست جديدة، لكن تم مؤخراً التواصل والتفاوض معها عبرو الاونلاين، حول ارسال طائرتين من هذه الشركة لتعزيز اسطول الخطوط الجوية العراقية".واوضح الخفاجي أنه "من المقرر أن تصل الطائرتان قريباً واللتان تعدان من الطرازات الحديثة للشركة"./انتهى9

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