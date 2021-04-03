2021/04/03 | 13:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات النفط العراقية، للولايات المتحدة الأميركية، إلى 88 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا إلى 88 ألف برميل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا إلى 88 ألف برميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).