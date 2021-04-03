انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا إلى 88 ألف برميل

2021/04/03 | 13:08 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات النفط العراقية، للولايات المتحدة الأميركية، إلى 88 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا إلى 88 ألف برميل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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