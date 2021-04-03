اتلاف حاويات محملة بمواد تالفة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي

2021/04/03 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، اتلاف (5) حاويات محملة بمواد غذائية تالفة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كوادرها العاملة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي قامت بأتلاف مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".واضاف البيان ان "عملية الاتلاف تمت وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل وبمشاركة الجهات الساندة".

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