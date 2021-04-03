2021/04/03 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك المدلول الحقيقي لمصطلح «حماية الأمن القومي» الدائم الحضور في الخطاب السياسي العالمي؟مصعب قاسم عزاوي: لا بد دائماً من التحلي بقاموس فكري حاضر بشكل سرمدي في عقل كل حصيف يقوم من خلاله بترجمة وتفسير وكشف ستار التورية عن أي مصطلح يتم استخدامه في سياق الخطاب السياسي للنظم ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهلوانيات تورية الخطاب السياسي العالمي - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهلوانيات تورية الخطاب السياسي العالمي - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).