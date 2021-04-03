2021/04/03 | 13:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ساهمت كرة القدم في انتشال العديد من اللاعبين من الفقر المدقع ونقلهم إلى الرفاهية، والغنى، والشهرة.ونجد أن حياة نجوم الساحرة المستديرة مليئة بالأسرار، بعضهم يخفيها والبعض الآخر لا يجد أي غضاضة في سردها وتسليط الضوء عليها، خاصة فيما يتعلق بماضيهم القديم والمهن التي تمنوا مزاولتها قبل احتراف كرة القدم.ونشر موقع “kooora”، تقريرا عن الوظائف التي كان يحلم بعض نجوم كرة القدم بالحصول عليها قبل احترافهم اللعبة الشعبية، ومن بينهم، أفضل لاعب في العالم ست مرات، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.وبحسب التقرير، فإن ميسي كان يحلم بأن يصبح معدا بدنيا، لأنه عندما كان صغيرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحلام لم تتحقق..



الوظيفة التي تمناها ميسي ورونالدو قبل شهرتهما عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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