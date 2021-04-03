محاولة اغتيال ضابط استخبارات كبير في بغداد

2021/04/03 | 13:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الأمنية 3 من المنفذين

الترا عراق - فريق التحرير

نجا ضابط رفيع في الاستخبارات العراقية، من محاولة اغتيال على يد مجموعة مسلحة في العاصمة بغداد.

وذكر ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، السبت 3 نيسان/أبريل، أنّ "مسلحين في 3 مركبات دفع رباعي فتحوا النار بعد منتصف الليل على سيارة تقل العميد الركن زيد حوشي المكصوصي معاون مدير الاستخبارات العسكرية، لدى مرورها قرب منطقة جرف النداف جنوب شرقي العاصمة، ما أسفر عن إصابة اثنين من مرافقيه".

وأضاف الضابط الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أنّ "المكصوصي لم يصب في الهجوم"، موضحًا أنّ "قوة أمنية تمكنت من محاصرة إحدى السيارات التي نفذت العملية، واعتقال 3 أشخاص كانوا بداخلها".

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