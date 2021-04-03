المنافذ: إتلاف مواد غذائية غير صالح للاستهلاك البشري

2021/04/03 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منفذ ميناء أم قصر الجنوبي أتلف خمس حاويات لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري".

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