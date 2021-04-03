الاقليم يسجل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/04/03 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 444 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 402" حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية بلغ 444 اصابة، لافتة الى تسجيل 14 حالة وفاة.

واضاف البيان: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال المدة المذكورة كالاتي:

1.



الفحوصات: (4877 فحوصات جديدة)

• (1577) اربيل

• (190) السليمانية

• (3102) دهوك

• (0) حلبجة

• (8) كرميان

• (0) رابرين

•

2.



الاصابات: (444 اصابة جديدة)

• (66) اربيل

• (5) السليمانية

• (373) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

•

3.



الشفاء: (347 حالة شفاء جديدة)

• (88) اربيل

• (64) السليمانية

• (184) دهوك

• (0) حلبجة

• (10) كرميان

• (1) رابرين

•

4.



الوفيات: (14 حالة وفاة)

• (6) اربيل

• (3) السليمانية

• (5) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0)رابرين

الوزارة دعت المواطنين، ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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