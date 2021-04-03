كوردية تحصل على شهادة الاكاديمية العسكرية الملكية البريطانية

2021/04/03 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت ميديا مستي أول امرأة كوردية تحصد شهاد التخرج في الاكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا.

واعلن القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان جيمس ثورنتون خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك، ذلك مقدما التهاني الى ميديا مستي المرأة البيشمركة التي حصلت على هذه الشهادة، فيما نشر عددا من صورها.

وقال القنصل البريطاني اهنئ الضابط البيشمركة ميديا مستي بتخرجها من الكلية العسكرية الملكية البريطانية، وهي اول سيدة من اقليم كوردستان والعراق تتخرج من هذه الكلية.

هذا وكان الجيش البريطاني نشر على موقعها الرسمي يوم امس الجمعة، خبر حصول ميديا مستي على الشهادة.

PUKmedia / خاص

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