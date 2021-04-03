خاميس يعود لتشكيلة إيفرتون

2021/04/03 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مدرب إيفرتون، كارلو أنشيلوتي، أن صانع اللعب خاميس رودريغيز سيعود لتشكيلة الفريق قبل مباراته في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، بعد غياب استمر لأكثر من شهر، بسبب إصابة في ربلة الساق.

أحرز رودريغيز خمسة أهداف، وهيأ أربع فرص للتهديف في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ فوز إيفرتون 1-0 في قمة مرسيسايد على جاره ليفربول في ملعب أنفيلد، في 20 فبراير (شباط) الماضي.

وقال أنشيلوتي: “جيمس تدرب جيداً خلال العطلة الدولية، موجود في التشكيلة، وهو في كامل اللياقة أمر مهم بالنسبة لنا”.

وأضاف: “سيضيف مزيداً من التميز لأدائنا الهجومي”.

وسيعود لتشكيلة إيفرتون أيضاً لاعب الوسط جان فيليب جبامين، بعد غيابه منذ أغسطس (آب) 2019، بسبب أكثر من إصابة في الفخذ والكاحل.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 12، برصيد 37 نقطة، من 29 مباراة.

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