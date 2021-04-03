2021/04/03 | 13:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، إلقاء القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة بـ40 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، أن “مكتب مكافحة اجرام الكرادة، تمكن من إلقاء القبض على متهم بقضية تحقيقية وفق أحكام المادة (٤٣٠) ق .ع وذلك لقيامه بعملية ابتزاز المشتكية الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتهديدها ومساومتها بنشر كلام سيء ونشر صورها الخاصة وأرقام هواتفها مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره (40 ألف دولار أميركي) وأن يقوم بحذف المنشورات مقابل المبلغ أعلاه”.وأضافت انه “تدوين اقوال المتهم ابتدائياً، كما تم عرض الاوراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بـ40 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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