تحذير من وقوع 'كارثة' كبرى في مصفى القيارة

2021/04/03 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت مصادر معنية، السبت، من انهيار خزانات مصفى القيارة، بسبب تكدس مادة "الاسفلت"، بعد رفع اسعارها.

وقال المصادر لـ NRT عربية (3 نيسان 2021)، ان "مصفى القيارة يشهد تكدسا لمادة الاسفلت وامتلاء الخزانات نتيجة توقف سحبها، وذلك بعد رفع المنتوجات النفطية اسعار الاسفلت الى اضعاف السعر المحدد من وزارة النفط".

واوضحت المصادر ان "نحو ستة الاف طن من مادة الاسفلت للا تزال متكدسة في الخزانات الخاصة ويجري عملية تسخينها على مدار 24 ساعة خشية تجمدها داخل الخزانات"، لافتة الى ان "استمرار تكدس مادة الاسفلت سيتسبب بتدمير الانابيب والخزانات حال بقائها لفترات اطول، فضلا عن المنتوج الذي لايتحمل ابقائه داخل الخزانات التي تجري فيها عمليات تسخين مستمرة الامر الذي سيدفع بالقائمين على المصفى الى اتلافه كونه لن يكون صالحا للاستخدام".

وحذرت "شخصيات اكاديمية وهندسية، فضلا عن مختصين في وزارة النفط من استمرار تخزين مادة الاسفلت داخل مصفى القيارة الواقع جنوب مدينة الموصل مطالبيها بتخفيض اسعار المنتوج قبيل وقوع كارثة لايحمد عقباها".

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