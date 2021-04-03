لبنان يبدأ إغلاقاً شاملاً خلال الأعياد

2021/04/03 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ لبنان اعتباراً من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، إغلاقاً شاملاً لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفصح، ما يجعله البلد الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه الإجراءات خلال فترة الأعياد.

واعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم، يجب على المواطنين في لبنان البقاء في منازلهم باستثناء أصحاب الحالات الطارئة الذين سيكون عليهم طلب تصريح خاص للخروج، وكذلك العاملين في بعض القطاعات مثل الصيد والزراعة والصيدلة ومتاجر البقالة.

وتسمح السلطات بإقامة الصلوات في دور العبادة بعد الحصول على إذن تنقل طالما لا تتجاوز السعة 30% ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكان لبنان، الذي يعتنق أكثر من 35% من سكانه المسيحية، قد سجل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا بعد الاحتفالات بعيد الميلاد مما دفع السلطات بعدها لفرض إغلاقاً طويلاً.

وحذر مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض، اليوم عبر حسابه على شبكة “تويتر” من استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا، رغم أن دخول المرضى إلى وحدات العناية المركزة تراجع جزئياً بسبب تطعيم من هم أكبر من 75 عاماً ضد كوفيد-19.

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية، فإن البلاد سجلت منذ بداية الجائحة نحو 472 ألف حالة إصابة وقرابة ستة آلاف و300 حالة وفاة.

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