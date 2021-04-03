صحة النجف تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/03 | 13:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية صحة النجف،اليوم السبت، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “اجراء 1033 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.وبحسب البيان، “تم تسجيل 189 إصابة جديد، و 404 حالة شفاء، مقابل أربعة وفيات”.وأوضح البيان أنه ” من بين الاصابات (23) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- مجموع الاصابات الكلي : 46620 مجموع حالات الشفاء : 40332 مجموع الوفيات : 440 مجموع الحالات تحت العلاج : 5848 مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ […]

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