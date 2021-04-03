وزير الصحة يعلن خطة لزيادة منافذ التلقيح ضد كورونا في البلاد

2021/04/03 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم السبت، خطة لزيادة منافذ التلقيح ضد كورونا في البلاد.وقال التميمي في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن “المؤسسات الصحية كافة في بغداد والمحافظات مستمرة بعملية […]

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