مسعود بارزاني ينعى العريبي: كان من القضاة الذين تحلوا بالشجاعة

2021/04/03 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، القاضي محمد العريبي الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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وقال بارزاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 نيسان 2021) إنه "بكل حزن وآلم تلقينا نبأ رحيل القاضي الفاضل الاستاذ محمد العريبي الذي كان من ابرز القضاة الذين تحلوا بالشجاعة، حيث اشترك في محاكمة رموز النظام السابق، خاصة المتهمين بجرائم الانفال وحلبجة".

وأضاف، "نعزي الأسرة القضائية والشعب العراقي عموما برحيل الاستاذ محمد العريبي، نتقدم ببالغ العزاء إلى ذوي الراحل وعائلته الكريمة، داعين المولى القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان".

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