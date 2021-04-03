كردستان: 14 حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 440 إصابة جديدة

2021/04/03 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في كردستان، السبت (3 نيسان 2021)، تسجبل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 440 إصابة في مدن الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية الجديدة، التي أجريت في المؤسسات الصحية بالاقليم، أثبت إصابة 444 شخصا بفيروس كورونا خلال، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات الى 124132".

وأضافت، أن "الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي، (66 أربيل، 5 السليمانية، 373 دهوك)، ليرتفع إجمالي العدد إلى 124132".

وتابع بيان الموقف الوبائي، انه "الإقليم سجل 14 حالة وفاة جديدة، ليكون مجموع الوفيات منذ تفشي الجاحة في الإقليم ولغاية الآن 3702"، مشيرة الى ان "347 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 110713".

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