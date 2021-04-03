أربع وفيات و189 إصابة جديدة بكورونا في النجف

2021/04/03 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت (3 نيسان 2021)، تسجيل أربع وفيات جديدة بكورونا، ونحو 190 إصابة في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1033 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة الـ PCR".

وأضافت، أن "الفحوصات المختبرية، اثبتت إصابة 189 شخصاً بفيروس كورونا، بينها 23 إصابة في صفوف منستبي الدائرة".

وتابع البيان، أن "المحافظة سجلت أربع وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بالوباء، وتماثل 404 أشخاص للشفاء التام".

وأشار الموقف الوبائي في النجف، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي: 46620، ومجموع حالات الشفاء: 40332، ومجموع الوفيات: 440، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5848، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3587".

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