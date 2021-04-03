نقابة المعلمين تطالب الحكومة بحل مشكلة المحاضرين

2021/04/03 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طالبت نقابة المعلمين، الحكومة بايجاد حل لقضية المحاضرين المجانيين الذين سدوا النقص الحاصل في المدارس، سيما من مضى على عملهم سنوات طويلة ولم ينصفوا بالموازنة التي اقرت رغم وعود البرلمانيين والمسؤولين.وقال نقيب المعلمين عباس السوداني، في تصريح صحفي: ان "الموازنة اقرت ومضت دون تضمينها فقرة لتحويل المحاضرين الى عقود وزارية"، داعيا الجهات المعنية في الحكومة الى "ايجاد حل لهذه القضية".وارجع نقيب المعلمين كثرة اعداد المحاضرين في المدارس إلى "قيام بعض السياسيين سابقا، لاغراض انتخابية ، بزج عدد من الخريجين من مختلف الكليات ، غير التربية ، ضمن شريحة المحاضرين لكسب اصوات انتخابية وبالتالي لم يحصلوا على حقوقهم"./انتهى8

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