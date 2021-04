2021/04/03 | 14:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضيو وجماهير البصرة يؤكدون جاهزية المدينة لاحتضان خليجي 25 البصرة – اللجنة الإعلامية يظهر جليًا لكل من يزور البصرة اليوم مظاهر الاستعداد والترقب الجماهيري لزيارة وفد لجنة التفتيش الخليجية غدا الأحد ، في زيارة تستمر لمدةِ أربعة أيام سيتم الإطلاع فيها على المنشآت الرياضية في المدينة واستعداداتها لاستضافة خليجي 25 .إذ إزدانت الأماكن السياحية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد لجنة التفتيش الخليجية تزور البصرة غداً للاطلاع على استعدادات المدينة لتنظيم بطولة خليجي 25 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد لجنة التفتيش الخليجية تزور البصرة غداً للاطلاع على استعدادات المدينة لتنظيم بطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد لجنة التفتيش الخليجية تزور البصرة غداً للاطلاع على استعدادات المدينة لتنظيم بطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).