طبيبة تكشف أسباب الرغبة في تناول المأكولات الدسمة

2021/04/03 | 14:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت أخصائية التغذية الروسية أليونا ستيبانوفا، أن أسباب ظهور رغبة مفاجئة في تناول منتج معين دون غيره دليل على وجود نقص في مواد معينة في الجسم.وقالت ستيبانوفا في تصريح لقناة “زفيزدا” الروسية: “عند ظهور رغبة في تناول مأكولات حامضة، هذا دليل على أن الجسم يعاني من اضطرابات في نسب الحموضة ويحاول موازنتها”.وتابعت بقولها: “تشير الرغبة الشديدة في تناول الملح إلى متلازمة التعب الكظرية، والتي يمكن أن تترافق مع الإحساس بالتعب وحدوث اضطرابات في النوم.أما الرغبة في تناول السكريات فهي دليل على أن نمو بكتيري يحدث في الجسم الذي تسببه بكتيريا المبيضات”.وأشارت ستيبانوفا إلى أن […]

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