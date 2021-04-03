2021/04/03 | 14:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية الحصول على جميع الموافقات لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على تطبيق جميع الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين والتعليمات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى الصين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).