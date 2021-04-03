حادثة “الكابيتول” حزن أمريكي وتنكيس للأعلام

2021/04/03 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن حزنه الشديد على خلفية الاعتداء الذي نفذه رجل الجمعة بسيارة أمام مبنى الكابيتول الأمريكي والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.وأمر بايدن بتنكيس […]

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