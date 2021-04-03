2021/04/03 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور محمد هاشم العاني رئيس صندوق اعادة اعمار العراق، ​يوم السبت، عن تأسيس مستشفى جديد في مدينة السليمانية بالتنسيق مع المانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية، وتابعه PUKmedia، حيث اكد العاني ان تكلفة المسشتفى 2 مليون يورو، وسينجز المشروع قريبا.

واضاف: ان المستشفى الجديد يمكن الاستفادة منه بعد انتهاء كورونا، لمواجهة الامراض المعدية، مشيدا بالتنسيق بين وزارتي الصحة في اقليم كوردستان والعراق.

من جانبه اكد الدكتور صباح هورامي: ان وجود المستشفى له اهمية كبيرة للمحافظة، متمنيا انجاز المشروع خلال مدة قصيرة، لافتا الى ان وفدا عن الصحة الاتحادية زار، الجمعة، مدينة السليمانية، للاطلاع عن كثب لمراحل تنفيذ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.

واضاف: ان اللقاح الامريكي المضاد لكورونا سيصل العراق قريبا، داعيا الاسراع بايصاله الى محافظة السليمانية.

واكد ان الاصابات بفايروس كورونا في تزايد، مشيدا بجهود الاجهزةالامنية وتنسيقها مع الصحة لتنفيذ التعليمات الجديدة للحد من الفايروس.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. انشاء مستشفى جديد بالتنسيق مع المانيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. انشاء مستشفى جديد بالتنسيق مع المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).