مبابي: أقول لنفسي إنني أفضل من ميسي ورونالدو

2021/04/03 | 14:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، أنه يحدث نفسه أحيانا بأنه أفضل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحفيز الذات.وتحدث مبابي عن طريقة تعامله مع نفسه وإدارة مسيرته، مع اعتقاده أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الشخص “بعض الأنانية كلاعب إذا كان لديه خطط للوصول إلى أعلى مستوى في اللعبة”.وقال مبابي في حوار مع إذاعة “RMC Sport”: “الأنا؟ بالطبع، هذا مهم لأنه عندما تكون في حالة سيئة لن يدفعك أحد آخر وستكون تلك مهمتك وحدك، وعليك أن تقنع نفسك أنك قادر على تحريك الجبال.الناس لا يفهمون ذلك، ولكن […]

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