طهران ترفض رفع العقوبات

2021/04/03 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قناة برس تي.في، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإيرانية ترفض أي رفع للعقوبات المفروضة على طهران “خطوة بخطوة”.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة الرسمية عن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الوزارة قوله “السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع كل العقوبات الأمريكية”.

وكانت غالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت أمس، إن محادثات مقررة هذا الأسبوع في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 ستركز على “الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام” بذلك الاتفاق.

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