2021/04/03 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة قناة السويس أن السفن التي ما زالت متوقفة في الممر المائي بعد جنوح سفينة الحاويات إيفر غيفن ستعبر مجرى القناة اليوم السبت، وإن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلن قريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نتائج التحقيق ستعلن قريبا".. هيئة قناة السويس تعلن موعد عبور بقية السفن المتوقفة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نتائج التحقيق ستعلن قريبا".. هيئة قناة السويس تعلن موعد عبور بقية السفن المتوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).