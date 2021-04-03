وسائل إعلام روسية: هجرة جماعية لأطباء من لبنان بحثاً عن عمل في العراق

2021/04/03 | 14:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر عراقي، السبت، عن هجرة عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للبحث عن فرص عمل، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل بلادهم.

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وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام روسية، تابعه "ناس"، (3 نيسان 2021)، إن "الأسابيع الأخيرة شهدت وصول عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للعمل هناك، بعد تردي الأوضاع في بلدهم".

وأضاف، أن "بعض المستشفيات بجنوب وشمال العراق، شهدت قدوم عدد من الأطباء اللبنانيين للعمل فيها، وهناك معلومات عن نية العشرات للقدوم إلى العراق خلال الأيام المقبلة".

ووصل وزير الصحة والبيئة حسن التميمي مساء الاربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 آذار 2021)، أن "التميمي وصل لبنان على رأس وفد وزاري ومساعدات طبية لدعم جهود لبنان في مواجهة جائحة كورونا".

وتتضمن زيارة الوزير "مناقشة افق التعاون بين البلدين فيما يخدم المصالح المشتركة لتطوير الواقع الصحي وتبادل الخبرات العلمية في مواجهة جائحة كورونا".

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