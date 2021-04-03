عضوة بالشيوخ الفرنسي تهاجم قانون “مكافحة الانفصالية”الموجه ضد المسلمين

2021/04/03 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقالت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، إستير بنباسا، الجمعة، إن مشروع قانون “مكافحة الانفصالية” المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ، يعد “هجوما عنيفا ضد المسلمين”.وأضافت بنباسا، في تصريح تلفزيوني، أن حزب اليمين الجمهوري يحاول حشد أصوات اليمين المتطرف عبر سن مثل هذه القوانين التي تهاجم المسلمين، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في 2022.وأوضحت أن ما …

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