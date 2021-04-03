شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بسرقة والدته

2021/04/03 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز الشرطة في محافظة بغداد، القبض على متهم بسرقة والدته.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شرطة الصالحية في بغداد ألقت القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ 6 ملايين دينار عراقي من والدته”.وأوضح البيان، انه “بعد ورود الإخبار تم استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على …

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